Водитель Hyundai погиб после вылета в кювет в Невьянском округе

Водитель Hyundai не справился с управлением вблизи железнодорожной станции Аять и поселка Таватуй в Невьянском муниципальном округе и опрокинулся в кювет, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. «В результате ДТП водитель погиб на месте. Пассажирка 1985 года рождения с травмами была доставлена в медицинское учреждение»,— добавили в Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ГИБДД по Свердловской области Фото: Telegram-канал ГИБДД по Свердловской области

Сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа выявили, что погибший имел 25-летний водительский стаж и 34 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. «Назначено расследование для установления всех обстоятельств происшествия, включая состояние водителя, скорость движения и дорожные условия»,— подчеркнули в ГИБДД.

Василий Алексеев