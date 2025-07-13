СКР ждет новый доклад о расследовании ситуации с аварийным домом в Самаре

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад по делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в Самаре. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

В СКР поступило обращение, связанное со зданием на улице Марии Авейде, построенным в 1949 году. Дом находится в критическом состоянии, и три года назад его признали аварийным. Однако жильцы до сих пор не получили новое жилье.

В июле из-за неисправной электропроводки в одной из квартир дома произошел пожар. Многочисленные обращения жильцов в компетентные органы остались без ответа.

Региональное СУ СКР возбудило уголовное дело по этому факту. Ранее Александр Бастрыкин уже поручал представить доклад о расследовании.

Георгий Портнов