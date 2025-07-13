На Московской набережной в Чебоксарах утонули два иностранца

На Московской набережной в Чебоксарах утонули двое иностранных граждан. Информация об этом опубликована в Telegram-канале МЧС республики.

Отмечается, что иностранцы утонули в запрещенном для купания месте. Подробности происшествия сейчас выясняются.

МЧС Чувашской Республики напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности у водоемов. Множество несчастных случаев происходит из-за игнорирования правил: купание в состоянии алкогольного опьянения, в запрещенных местах и без присмотра взрослых.

Ведомство также напоминает об административной ответственности за купание в необорудованных местах. За нарушение этих правил может быть наложен штраф в размере 1 тыс. руб.

Влас Северин