Объявлены тендеры на проектирование сноса больницы в центре Новосибирска

ГКУ Новосибирской области «Управление контрактной системы» объявило два аукциона на разработку проекта организации работ по сносу бывших корпусов инфекционной больницы №1 на улице Семьи Шамшиных в центре Новосибирска. Суммарная начальная стоимость двух контрактов составляет 6,1 млн руб. Заявки на участие в тендерах принимаются до 21 июля, указано на портале «ЕИС Закупки».

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По данным конкурсной документации, под снос пойдут девять объектов — лечебный, больничный, патологоанатомический, диспансерный, административный, лабораторный корпуса, пищеблок, проходная и аптека. Победители тендеров должны в течение трех месяцев обследовать здания и составить проект демонтажа строений с приложенной сметой.

На территории проектируемых работ расположен объект культурного наследия местного значения «Больница заразная (инфекционная). Корпус 1». Его власти намерены сохранить.

Инфекционная клиническая больница №1 была построена в 1904 году. Площадь земельного участка — 2,5 га. В начале этого года больница переехала в новое здание в поселке Садовый. Площадь новой клиники, рассчитанной на 504 койко-места, составляет 35 тыс. кв. м. Комплекс из 21 здания и 10 инженерных сооружений был возведен за 16 млрд руб.

Михаил Кичанов