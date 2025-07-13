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В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

В Татарстане в 9:10 по мск отменили режим беспилотной опасности. Он был введен с 4:12 по мск. Соответствующее оповещение появилось в официальном приложении МЧС России.

«Внимание! Внимание! На территории Республики Татарстан режим „Беспилотная опасность“ снят», — говорится в сообщении.

За время действия режима о закрытии аэропортов Казани и Нижнекамска не сообщалось. В последний раз режим беспилотной опасности в республике вводился в четверг, 10 июля. В тот день он действовал чуть более пяти часов.

Влас Северин