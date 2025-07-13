Минобороны Китая заявило о разведывательной активности Японии

Китай зафиксировал разведывательную активность авиации и ВМС Японии над Восточно-Китайским морем вблизи от границ страны, сообщил официальный представитель Минобороны КНР Цзян Бинь .

«Разведка, осуществляемая японскими кораблями и самолетами вблизи границ нашей страны, источник рисков для безопасности на море и в воздушном пространстве между двумя странами»,— написал Цзян Бинь в соцсети WeChat.

Представитель Минобороны добавил, что авиация Китая «обеспечила идентификацию, отслеживание и наблюдение» в ответ на разведывательные действия Японии. Он заявил, что Пекин надеется на создание атмосферы для стабильного развития двусторонних отношений со стороны Токио.