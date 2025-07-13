Шульган-Таш вошла в список всемирного наследия ЮНЕСКО

ЮНЕСКО включила наскальные рисунки пещеры Шульган-Таш в Башкирии в список всемирного наследия, сообщил глава республики Радий Хабиров. Решение принято по результатам голосования в штаб-квартире организации в Париже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Башкультнаследие Фото: Башкультнаследие

Господин Хабиров сообщил, что эксперты единогласно проголосовали за включение наскальной живописи Каповой пещеры (другое название памятника археологии) в список всемирного наследия ЮНЕСКО и назвал это событие «без преувеличения историческим» для региона.

Чтобы внести палеолитическую живопись пещеры в список ЮНЕСКО, были созданы условия для снижения антропогенной нагрузки и сохранения рисунков, установлена система удаленного мониторинга, построен музейный комплекс, проведены масштабные исследования для подготовки номинационного досье.

Пещера Шульган-Таш (Капова) — памятник археологии, объект культурного наследия федерального значения, включена в «Глобальный реестр геологических памятников», объект паломничества и мифологии башкирского народа. Одна из крупнейших многоэтажных карстовых пещер Урала.

Наталья Балыкова