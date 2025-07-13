В Фершампенуазе два человека погибли во время пожара в частном доме

В Нагайбакском районе во время пожара в частном доме погибли два человека. Один из них — очевидец, пытавшийся помочь хозяевам, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Трагическое происшествие случилось в селе Фершампенуаз. На улице Карла Маркса загорелись жилой двухэтажный дом, гараж и баня. В результате происшествия погибли хозяин дома и местный житель, пытавшийся оказать помощь на пожаре. Кроме того, в доме находилась женщина, которая успела эвакуироваться благодаря помощи других очевидцев.

Пожар был ликвидирован на площади 270 кв. м. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.