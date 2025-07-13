Прикамский химкомбинат объяснил снижение прибыли ростом себестоимости

АО «Березниковский содовый завод» (БСЗ) объяснило снижение чистой прибыли по итогам 2024 года. Как сообщается в годовом отчете БСЗ, снижение чистой прибыли на 140 млн руб. было вызвано увеличением себестоимости реализованной продукции на 958 млн руб. (+11,9%), увеличением отрицательного сальдо прочих доходов и расходов на 238 млн руб. (+59,5%), ростом отложенных налоговых обязательств на 55,3 млн руб. (+92,8%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее БСЗ сообщило, что чистая прибыль общества снизилась на 63%, составив 82,3 млн руб. (в 2023-м — 222,9 млн руб.). Выручка компании, напротив, увеличилась на 12,7% — с 8,7 млрд до 9,8 млрд руб.

Рост выручки более чем на 1 млрд руб. БСЗ пояснил ростом цен на свою продукцию. При этом общество в 2024 году лишь незначительно увеличило объемы выпуска соды – всего на 400 тонн - с 545, 5 тыс. тонн до 545, 9 тыс. тонн. Тем не менее, это позволило чуть более чем на 1% нарастить БСЗ долю ну внутреннем рынке. На российском рынке доля АО «БСЗ» по итогам 2024 года составила 22 %, при доле материнской компании - АО «БСК» в 37 %.

Экспортные поставки занимают не более 5% реализации АО «БСЗ» и осуществляются только в адрес дружественных стран Таможенного союза - Белоруссию и Казахстан, говорится в годовом отчете компании.

Березниковский содовый завод (БСЗ) является одним из старейших производителей кальцинированной соды и карбонатных пород на территории СНГ. Продукция завода используется в химической, стекольной, целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности. В 2023 году выручка БСЗ составила 8,7 млрд руб., чистая прибыль — 222,9 млн руб. Компания входит в АО «Росхим».