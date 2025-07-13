Прокуратура требует от компании-утилизатора отходов вернуть участок 14,3 га

Прокуратура Пермского края обратилась в Арбитражный суд с заявлением к ООО «Военная экология» и комитету по имущественным отношениям администрации Октябрьского городского округа. Как следует из документов суда, надзорный орган требует признать недействительной сделку между ООО и администрацией округа, совершенную 10 января 2023 года. По ее условиям «Военная экология» приобрела в собственность земельный участок площадью 14,3 га. На чем основываются требования прокуратуры, в доступных документах пока не раскрывается. Также истец требует обязать общество вернуть участок муниципалитету, а администрацию возвратить компании 230 тыс. руб.

ООО «Военная экология» зарегистрировано в 2009 году. По данным Rusprofile, общество занимается ликвидацией последствий загрязнений и ликвидацией отходов. Совладельцами ООО являются пять физических лиц. С 2011 по 2017 годы в их число входил Денис Кондалов, сын бывшего прокурора края Александра Кондалова. Выручка юрлица за 2024 год составила 28,2 млн руб., чистая прибыль — 429 тыс. руб.

По ходатайству прокуратуры Арбитражный суд Пермского края применил обеспечительные меры. Обществу запрещено вносить любые изменения в ЕГРН относительно спорного участка сельхозназначения. В свою очередь, «Военная экология» направила заявление о применении срока исковой давности.