Краевой образовательный центр для чиновников сменил руководителя

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр развития компетенций государственных и муниципальных служащих Пермского края» сменило директора. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», учреждение возглавила Галина Полунина. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 11 июля.

Ранее госпожа Полунина работала начальником управления по вопросам муниципальной службы и кадров администрации Перми, была и.о. руководителя аппарата главы города.

Само учреждение было зарегистрировано 9 января 2025 года. Обязанности руководителя центра все это время исполняла экс-руководитель Пермского бизнес-инкубатора Яна Ломоносова.

Новое учреждение создано по поручению президента РФ и будет предлагать чиновникам 50 программ дополнительного образования. В 2025 году региональные власти планируют повысить квалификацию примерно 2 тыс. государственных муниципальных служащих.