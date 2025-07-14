Падение продаж новых автомобилей в Перми в июне замедлилось

За июнь регистрация новых легковых автомобилей в Прикамье снизилась на 21,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит профессиональное сообщество «Автомаркетолог» и аналитики VERRA. Всего в прошлом месяце в регионе зарегистрировано 1 655 новых машин. Несмотря на снижение относительно прошлого года, этот показатель выше майского на 6%. Месяцем ранее на учет было поставлено 1 560 авто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно данным аналитиков, из топ-30 самых популярных марок наибольшее падение продаж продемонстрировали китайские бренды Omoda (-72%), Exeed (-65,9%), Jaecoo (61,4%), Jetour (-60%). Также снизилось количество регистраций Haval (-31,7%), Changan (—24,8%), Chery (-20,1%), а также отечественной Lada (-28,6%). Вместе с этим, рост продаж продемонстрировали Zeekr (+400%), Trumpchi (+266,7%), GAC (+173,3%), Xcite (+108,3%), Belgee (+103,8%). Также за минувший месяц было зарегистрировано четыре новых Mercedes-Benz, что выше показателя за июнь 2024-го на 300%. Тогда на учет было поставлена всего одна машина марки.

Кроме того, за июнь на 10,2% уменьшилось количество зарегистрированных в Прикамье подержанных легковых автомобилей. На учет в прошлом месяце было поставлено 6 278 авто. Из топ-30 марок снижение показала 21 марка. В их числе: Lada, Kia, Hyundai, Renault, Volkswagen, Skoda и другие.

Пермский рынок автомобилей переживает стремительное снижение продаж с осени 2024 года. Причиной стала, в том числе, высокая ключевая ставка ЦБ РФ, влияющая на процентные ставки кредитования.