В ДТП под Новосибирском погибла 16-летняя девушка

Вчера, 12 июля, в 22:40 произошло дорожно-транспортное происшествие в городе Каргате (Новосибирская область), в результате которого погибла 16-летняя девушка. Ее спутница, 15-летняя школьница, с сотрясением головного мозга госпитализирована, сообщает Госавтоинспекция региона.

Как установили правоохранители, наезд на девушек, которые переходили проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, совершил 51-летний водитель Lada Granta. ДТП произошло у дома №187 на ул. Советской.

ГИБДД устанавливает обстоятельства происшествия.

Михаил Кичанов