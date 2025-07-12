В московской больнице пациенту удалили половину тела из-за рака кожи

Врачи московского национального центра онкологии им. Блохина провели сложную и редкую операцию по удалению нижних частей тела — гемикорпорэктомию. Ампутацию перенес 43-летний пациент из города Вязьмы Смоленской области, у которого в 2024 году диагностировали рак кожи.

Пациента зовут Сергей Филимоненков, который не вставал на ноги уже долгое время. Он прикован к инвалидной коляске из-за тяжелой травмы, которую получил при аварии почти 25 лет назад. Позже он перенес остеомиелит — инфекционное поражение кости, а год назад ему сообщили об онкологии. К моменту, когда стало известно о болезни, она поразила у него почти всю поясницу.

Операция была необходима, рассказал заведующий отделом онкоортопедии центра Ренат Валиев. Он указал на уникальность такого хирургического вмешательства. «В нашей стране такую операцию до нас выполнили лишь единожды, в мире количество таких операций равняется 80, но они практически не описаны»,— сказал врач (цитата по «РИА Новости»).

Операция, которая длилась 12 часов, прошла под руководством главного внештатного специалиста-онколога Минздрава, академика РАН Ивана Стилиди. Через три недели после гемикорпорэктомии Сергей Филимоненков вернулся домой в Вязьму вместе со своей женой, которую зовут Маргарита.