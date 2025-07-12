В Ярославской области в аварии погиб 80-летний водитель

На трассе М-8 в Ростовском округе произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого погиб один из водителей. Об этом сообщили в ярославской ГАИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ярославской области Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

ДТП зафиксировано 12 июля в 16:15 на 187-м км трассы.

«Водитель автомобиля Ford Fusion при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество автомобилю ZEEKR, который двигался по главной дороге в направлении Москвы. В результате чего произошло столкновение»,— сообщил заместитель командира взвода ОР ДПС Госавтоинспекции УМВД России (п.Петровское) Алексей Хомченко.

В результате аварии погиб водитель автомобиля Ford Fusion 1945 года рождения. Полиция проводит проверку.

Алла Чижова