В Ярославской области в аварии погиб 80-летний водитель
На трассе М-8 в Ростовском округе произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого погиб один из водителей. Об этом сообщили в ярославской ГАИ.
Фото: Госавтоинспекция Ярославской области
ДТП зафиксировано 12 июля в 16:15 на 187-м км трассы.
«Водитель автомобиля Ford Fusion при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество автомобилю ZEEKR, который двигался по главной дороге в направлении Москвы. В результате чего произошло столкновение»,— сообщил заместитель командира взвода ОР ДПС Госавтоинспекции УМВД России (п.Петровское) Алексей Хомченко.
В результате аварии погиб водитель автомобиля Ford Fusion 1945 года рождения. Полиция проводит проверку.