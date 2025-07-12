Московский футбольный клуб ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок России в Казани со счетом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 48-й минуте защитником ЦСКА Игорем Дивеевым после подачи с углового. На 89-й минуте форвард «Краснодара» Мозес Кобнан получил красную карточку. Нападающий был наказан за пощечину игроку ЦСКА Милану Гаичу.

Так ЦСКА одержали восьмую победу в истории турнира. По количеству трофеев армейцы уступают только «Зениту», который выигрывал этот трофей девять раз. «Краснодар» же не смог реализовать шанс завоевать второй в своей истории награды.

Изначально для проведения матча рассматривались три города: Казань, Самара и Нижний Новгород. Последний считался фаворитом, однако в итоге Российский футбольный союз выбрал столицу Татарстана — Казань.

Влас Северин