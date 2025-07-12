Против директора компании из Чебоксар возбудили дело за невыплату зарплаты бухгалтеру
В Чебоксарах против генерального директора компании, занимающейся грузоперевозками, возбудили уголовное дело из-за длительной невыплаты зарплат. Информация об этом опубликована в Telegram-канале СУ СК России по Чувашии.
По версии следствия, с августа 2023 года по настоящее время директор не выплачивал зарплату главному бухгалтеру за период с августа 2023 по январь 2024 года. Сумма задолженности превышает 150 тыс. руб.
Генеральный директор компании подозревается по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев). Следователи планируют возместить задолженность перед пострадавшей.