13 июля в Татарстане прогнозируют сухую и жаркую погоду

В воскресенье, 13 июля, на территории Республики Татарстан установится преимущественно сухая и жаркая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

В течение суток в республике ожидается переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит от +10 до +15 градусов, в западных районах до +19 градусов. Днем воздух прогреется до показателей от +24 до +29 градусов.

В Казани ночью осадков не ожидается, температура от +14 до +16 градусов. Днем сохранится переменная облачность, максимальная температура достигнет показателей от +26 до +28 градусов.

Влас Северин