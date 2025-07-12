Казанца обвиняют в хищении 315 тысяч рублей социального контракта

В Казани мужчину обвиняют в хищении средств, выделенных по социальному контракту. Информация об этом опубликована в Telegram-канале СУ СК России по Татарстану.

По версии следствия, в 2023 году он подал в отдел социальной защиты бизнес-проект и заявление на помощь в размере 315 тыс. руб., утверждая, что средства пойдут на организацию самозанятости в области строительных работ.

После заключения контракта ему выдали деньги для покупки инструментов. Однако вместо их использования по назначению обвиняемый предоставил фиктивные документы, утверждая, что условия контракта выполнены.

Уголовное дело уже передано в суд.

Влас Северин