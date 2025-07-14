Венчур тянется к восстановлению

Объем мирового венчурного рынка во втором квартале 2025 года сократился на 24,1% по сравнению с первыми тремя месяцами года и составил $94,6 млрд. В измерении год к году показатель при этом вырос на 34%. Эти данные приводит международная аналитическая компания CB Insights. Несмотря на поквартальное снижение, аналитики отмечают нормализацию мирового венчурного рынка, статистика которого в первом квартале была «зашумлена» крупной сделкой по привлечению компанией OpenAI $40 млрд — тогда показатель подскочил сразу до $124,6 млрд.

Отметим, что объем рынка венчурных инвестиций в мире превышает отметку $90 млрд уже третий квартал подряд. В то же время количество сделок продолжает снижаться: во втором квартале инвесторы заключили 6028 сделок, что на 8,8% меньше, чем в первом (год к году сокращение на 23%), и это самый низкий квартальный показатель с четвертого квартала 2016 года.

Интересно, что во втором квартале на разработчиков фундаментальных моделей искусственного интеллекта (ИИ) пришлось всего 3% от общего объема рынка — по сравнению с 36% в первом и 29% в четвертом квартале 2024 года. Сдвиг говорит о выходе венчурной активности за пределы фундаментальных моделей в более широкую экосистему ИИ и в смежные сектора высокотехнологичных технологий.

При сохранении текущей динамики аналитики прогнозируют, что по итогам года объем рынка достигнет $440 млрд (плюс 53% к 2024-му), что указывает на устойчивое восстановление венчурных инвестиций. Ожидаемое количество сделок, впрочем, составит лишь 25 тыс.— почти вдвое меньше, чем было в 2022 году (при их общем сопоставимом объеме). Это означает, что сделки становятся крупнее: их медианный размер в 2025 году достиг нового максимума в $3,5 млн. Причем для сделок в области ИИ этот показатель выше и составляет $4,6 млн.

Шесть из десяти крупнейших сделок во втором квартале были заключены с компаниями из сферы hard-tech (технологии для создания физических продуктов и решений на основе принципов инженерии и науки) — общий объем финансирования таких проектов составил $8,7 млрд. Главные сделки здесь — с тремя американскими компаниями. $2,6 млрд пришлось на разработчика космических технологий World View, $2,5 млрд — на занимающуюся военными технологиями компанию Anduril и $1,5 млрд — на создателя гипермасштабных центров обработки данных Montera Infrastructure.

Венера Петрова