В Самаре 5 человек пострадали и один погиб после затопления плавучего дома

В результате опрокидывания и затопления плавучего дома на Волге пострадали пять человек и погибла 34-летняя женщина. Об этом сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Всего на судне находились шесть человек»,— говорится в сообщении.

Происшествие случилось в Красноглинском районе Самары в районе острова Зелененький в субботу, 12 июля, около 14:40 (MSK+1). Центральное МСУТ СКР и Куйбышевская транспортная прокуратура начали проверку. Она проводится по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта). Устанавливается причина происшествия.

Георгий Портнов