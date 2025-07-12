Женщина и трое детей пострадали в серьезном ДТП в Ульяновской области
Начата проверка по факту аварии с четырьмя пострадавшими в Ульяновской области. Происшествие случилось в пятницу, 11 июля, около 22:40 (MSK+1) в Сенгилеевском районе. Об этом сообщает прокуратура.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По информации УМВД по Ульяновской области, на 3 м дороги Большие Ключищи — Сенгилей — Байдулино — завод силикатных изделий водитель автомобиля «Нива» при повороте налево не уступил дорогу ехавшему по встречной полосе автомобилю ВАЗ-2112. Машины столкнулись.
В результате происшествия пострадали водитель автомобиля ВАЗ-2112, женщина 1990 года рождения, а также трое ее несовершеннолетних пассажиров: мальчик 16 лет и две девочки, 15 и 7 лет. Они были госпитализированы. Водитель «Нивы» скрылся с места ДТП.