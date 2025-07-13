Производительность вызывают в бухгалтерию

В состав обязательной бухгалтерской отчетности организаций следует включить отдельную строку для подсчета производительности труда. Такое предложение содержится в письме «Опоры России» Минфину. В деловом объединении считают, что это позволит лучше оценивать эффективность принимаемых властями и бизнесом мер по повышению показателя. В Минфине с письмом пока знакомятся, в курирующем тему Минэкономики говорят, что подходы к расчету производительности труда сейчас обсуждаются с экспертным сообществом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Опора России» в отправленном в Минфин письме (есть у “Ъ”) за подписью главы попечительского совета организации Сергея Борисова предлагает включить измерение производительности труда отдельной строкой непосредственно в обязательную бухгалтерскую отчетность предприятий.

Показатель предложено рассчитывать как соотношение валовой прибыли организации и среднесписочной численности работников.

Включение новой строки в бухгалтерскую отчетность, полагают в «Опоре», даст возможность выявлять компании, успешно оптимизирующие управленческие процессы, а также позволит оценивать результаты государственной поддержки и формировать систему мотивации для предприятий, эффективно повышающих производительность труда.

«Все инструменты для массового внедрения учета производительности труда на предприятии есть у Минфина и ФНС,— отмечает господин Борисов.— Рост показателя на 5%, который предусмотрен федеральным проектом, ни на что не повлияет, его надо увеличивать до 10–15%. И первый шаг на этом пути — более точный учет».

Как пояснили “Ъ” в пресс-службе «Опоры России», ранее аналогичное обращение вице-президент объединения Дмитрий Пищальников направил в Федеральную налоговую службу — там не высказали возражений по существу, переадресовав его в Минфин и запросив копию ответа. В Минфине “Ъ” подтвердили получение письма «Опоры России», сообщив, что «инициатива находится на рассмотрении». В Минэкономики “Ъ” пояснили, что сейчас ведомство «прорабатывает подходы к расчету производительности труда с экспертным сообществом».

Напомним, что в РФ уже несколько лет реализуются меры по повышению производительности труда, сейчас — в рамках профильного федерального проекта.

К 2030 году его участниками должны стать 40% несырьевых компаний и 123 тыс. организаций социальной сферы. Цель — увеличить производительность труда в стране на 21%. На это за шесть лет правительство запланировало потратить 30,5 млрд руб., из них 4,8 млрд руб.— в 2025 году (подробнее см. “Ъ” от 12 февраля).

Вопрос повышения производительности стал особенно актуальным после 2022 года, когда нехватку импортных товаров и уход иностранных компаний пришлось компенсировать усилиями внутренних производителей. Проблема усугубилась сложностями с подбором персонала и «гонкой зарплат» — в условиях «рынка соискателя» и минимальной безработицы решать задачу роста производительности труда стало сложнее.

Замглавы Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Ростислав Капелюшников, комментируя инициативу «Опоры», отмечает, что пока сложно сказать, насколько существенно внедрение нового показателя сможет повысить точность оценки производительности в РФ.

«У Росстата уже есть система национальных счетов для ее учета, поэтому использование бухгалтерской отчетности будет вторичным»,— говорит эксперт. Игорь Поляков из ЦМАКП отмечает, что «важнее подход, который позволяет ориентироваться на валовую стоимость продукции отрасли в реальном выражении, а не отдельного предприятия, ведь компания может заниматься несколькими видами деятельности». Кроме того, добавляет эксперт, сбор такой статистики потребует компетенции как у тех, кто будет ее интерпретировать, так и у тех, кто будет заполнять отчетность, особенно если предприятие занимается разными видами деятельности.

Анастасия Мануйлова, Евгения Крючкова