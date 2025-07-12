Оренбуржье включат в туристический маршрут «Космические выходные»

Оренбургская область будет включена в новый всероссийский туристический проект «Космические выходные», который стартует в мае 2026 года. Об этом сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Проект, разработанный ОАО «РЖД», направлен на расширение сети туристических маршрутов и поддержку внутреннего туризма. Новый маршрут соединит Москву, Самару, Оренбург и Саранск, предлагая пассажирам культурно-познавательные программы.

В Оренбурге туристы смогут посетить Дом-музей Юрия Гагарина и узнать об истории оренбургского пухового платка. Программа также включает экскурсии по достопримечательностям города.

«Космические выходные» станут частью более 100 новых маршрутов ОАО «РЖД» в формате «поезд-отель», которые ориентированы на всесезонный туризм и предлагают удобные условия для путешествий с экскурсионным сопровождением и гастрономическими программами.

В 2024 году Оренбургскую область посетили более 1,2 млн туристов. В 2025 году регион получил более 71 млн руб. на развитие туристической инфраструктуры по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Средства направлены на благоустройство объектов и организацию крупных фестивалей.

Георгий Портнов