Следствие сообщило о погибших и пострадавших после опрокидывания плавучего дома на Волге
В результате опрокидывания плавучего дома на Волге погибли и пострадали люди. В настоящее время устанавливается точное число травмированных и жертв происшествия. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в Центральном МСУТ СКР.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Происшествие случилось около 14:40 в Красноглинском районе Самары в районе острова Зелененький. Самоходный плавучий дом опрокинулся и затонул.
Спасатели сообщили, что в момент инцидента на судне находились четыре человека. Трое спасены. Один пропал. В настоящее время его ищут.
Куйбышевская транспортная прокуратура и Центральное МСУТ СКР начали проверку. Она проводится по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта). Устанавливаются обстоятельства и причина происшествия.