В Самаре ограничат движение из-за форума «иВолга»

В Красноглинском районе Самары частично ограничат движение транспорта из-за молодежного форума ПФО «иВолга». Он пройдет с 24 по 29 июля в районе Мастрюковских озер. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С 8:00 14 июля до 20:00 (MSK+1) 1 августа перекроют дорогу в поселке Прибрежный от улицы Набережной до железнодорожной станции 135 км, включая участок от КПП №1 до КПП №2. Ограничения не затронут спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также автомобили с пропусками, согласованными с ГУ МВД России по Самарской области.

Жителей и гостей Самары просят заранее планировать маршруты. Форум «иВолга» проводится в рамках проекта «Росмолодежь. События» и организован правительством Самарской области, движением «Движение первых» и Федеральным агентством по делам молодежи.

Георгий Портнов