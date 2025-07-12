Транспортная прокуратура добилась устранения нарушений на стоянке маломерных судов

Пермской транспортной прокуратурой выявлены нарушения требований законодательства при эксплуатации баз-стоянок для маломерных судов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что на реке Кама в Перми организована стоянка для маломерных судов, владельцем которой не обеспечено соблюдение требований по контролю за гидрометеорологической и навигационной обстановкой, выпуском судов в акваторию реки, требований противопожарной безопасности и локализации аварийных разливов нефтепродуктов. Также установлено, что спасательные круги являются непригодными для использования, пирсы должным образом не освещены.

В целях устранения нарушений владельцу базы внесено представление. После вмешательства прокуратуры на стоянке установили габаритные огни на понтонах, базу оснастили новыми спасательными кругами. Было организовано место для заправки судов, размещены стенды с метеорологическими данными.