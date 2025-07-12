В Самаре опрокинулся самодельный плавучий дом, один человек пропал

Самодельный плавучий дом опрокинулся на воде в Красноглинском районе Самары днем в субботу, 12 июля. Сообщение о происшествии поступило на пульт оперативных служб в 14:40 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В момент происшествия в плавучем доме находились четыре человека. Сотрудники поисково-спасательной службы Самарской области эвакуировали троих, но один человек остается пропавшим. Поисковые работы продолжаются.

Причина происшествия неизвестна. На месте работают оперативные службы. Куйбышевская транспортная прокуратура начала расследование. Также Центральное МСУТ СКР организовало доследственную проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).

Георгий Портнов