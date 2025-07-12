Ярославскому военнослужащему присвоено звание Героя России

За успешное выполнение боевой задачи в ходе СВО военнослужащему из Ярославской области присвоено звание Героя России. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Боец с позывным "Невский" и его группа зачистили от противника множество многоэтажных домов в городе Курахово Донецкой народной республики. Они вступили в бой с десантниками 46-й аэромобильной бригады ВСУ. Взяли в плен несколько человек, включая офицера»,— написал господин Евраев.

Губернатор Ярославской области рассказал, что 24-летний военнослужащий выбрал позывной в честь родного Переславля-Залесского. Напомним, что, по мнению ряда историков, в городе родился князь и полководец Александр Невский.

Алла Чижова