Депутат Гаврилов: с 1 августа повысят пенсии ушедшим с работы в июле

С 1 августа некоторые пенсионеры в России получат повышение к пенсии, сообщил депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов в интервью «РИА Новости». Мера коснется тех, у кого в июле произошли важные изменения, такие как прекращение работы, достижение определенного возраста или изменение семейного положения.

Основные основания для надбавки — достижение 80-летнего возраста и установление первой группы инвалидности. В первом случае пенсионеры получают удвоенную фиксированную выплату к пенсии. Господин Гаврилов объяснил, что доплаты появятся в выплатах со следующего месяца после возникновения права на них, но могут задерживаться на один-два месяца из-за сроков обработки.

9 июля Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, подготовил законопроект, который предлагает снизить возраст для получения повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости с 80 до 70 лет. С 1 января 2025 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии составит 8,9 тыс. руб. С 1 июля в России начался перерасчет пенсий для некоторых категорий граждан.