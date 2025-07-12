В Чувашии объявили желтый уровень опасности, с воскресенья в республике ожидают высокую пожароопасность лесов. Информация об этом опубликована в Telegram-канале МЧС республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии объявили желтый уровень опасности из-за пожароопасности лесов

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Чувашии объявили желтый уровень опасности из-за пожароопасности лесов

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно информации ЦГМС Чувашии, с 13 по 16 июля в большинстве районов региона прогнозируется IV класс пожароопасности лесов.

При четвертом классе пожарной опасности вводится запрет на посещение лесов, возрастает риск возникновения природных пожаров, а также загорания мусора и сухой травы из-за неосторожного обращения с огнем.

Влас Северин