В результате ДТП в Кировском районе Казани пострадала 10-летняя девочка

В Казани при ДТП на перекрестке улиц Краснококшайская и Большая Крылова 11 июля пострадала 10-летняя девочка. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции города.

Водитель автомобиля Chery Tiggo, жительница Кировского района с годовым стажем, нарушила ПДД и выехала на перекресток на красный свет. Это привело к столкновению с Volkswagen Tiguan.

После столкновения Chery Tiggo перевернулся, а пассажирка Volkswagen 2015 года рождения получила травмы и была доставлена в больницу для обследования.

Влас Северин