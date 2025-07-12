Мошенники обманули ярославцев на 1,7 млн рублей

В Ярославской области полиция возбудила уголовные дела по статье о мошенничестве из-за обмана двух местных жителей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В Ростове в полицию обратился 51-летний местный житель. Он рассказал, что нашел в интернете объявление о продаже трактора и сразу внес полную стоимость — 1,7 млн руб. Но технику так и не получил, на связь продавец не вышел.

С помощью похожей схемы лишился денег житель Переславля. Он нашел в соцсетях сообщество, где продавались «исторические шатры», связался с администратором и внес предоплату. Позже ему пришло уведомление о готовности заказа и о необходимости внести остаток суммы для отправки. В УМВД уточнили, что заявитель не усомнился в продавце и перевел 32 тыс. руб., но шатры так и не получил. Продавец прекратил общение.

Алла Чижова