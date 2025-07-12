В Татарстане к массовой уборке озимых культур приступят во второй половине июля. Об этом сообщил заместитель премьер-министра и министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров на совещании в Доме Правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане уборка озимых культур начнется во второй половине июля

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ В Татарстане уборка озимых культур начнется во второй половине июля

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

На прошлой неделе прошли комиссионные приемки зерноуборочного комплекса, которые подтвердили готовность техники и оборудования к предстоящей кампании. В республике насчитывается 38 элеваторов с общим объемом хранения 2,4 млн тонн зерна, а уборочные площади зерновых культур составляют 1,276 млн га.

Также в республике практически завершена заготовка кормов. Всего скошено 295 тыс. га многолетних трав, что составляет 96% от всех площадей. Заготовлено 220 тыс. тонн сена и 1 млн 840 тыс. тонн сенажа. В расчете на одну условную голову это 14 центнеров кормовых единиц, что превышает показатель прошлого года в 12,2 центнера.

Влас Северин