В Татарстане годовой план жилищного строительства выполнен на 69%, что составляет 2 млн 244 тыс. кв. м. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин в ходе совещания в Доме Правительства Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран План по вводу жилья в Татарстане в 2025 году выполнили на 69%

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ План по вводу жилья в Татарстане в 2025 году выполнили на 69%

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В коммерческом строительстве выполнено 27% плана, что включает 59 домов площадью более 456 тыс. кв. м. Программа социальной ипотеки выполнена на 61%: сдано 11 из 35 домов, что составляет 99 тыс. кв. м. Наиболее значительные показатели в сегменте индивидуального жилья — 1 млн 689 тыс. кв. м.

Для детей-сирот заключены три государственных контракта на 204 жилых помещения, в настоящее время согласовывается перечень. В категории молодых семей субсидии использовали 36 получателей из 66, 30 из которых на этапе подбора квартир. Для многодетных семей оформлены все 27 сертификатов на общую площадь 2356 кв. м, подбором квартир занимается Государственный жилищный фонд республики.

Влас Северин