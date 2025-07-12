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Дуров посоветовал мечтающим о стартапах студентам сосредоточиться на математике

Основатель Telegram Павел Дуров призвал студентов уделять внимание математике, считая этот предмет важным для предпринимательства и управления проектами. В своем Telegram-канале он написал, что математика помогает развивать ключевые навыки для создания компаний.

Павел Дуров

Павел Дуров

Фото: Соцсети Павла Дурова

Павел Дуров

Фото: Соцсети Павла Дурова

«Если вы ученик, выбирающий, на чем сосредоточиться, выбирайте математику»,— говорится в сообщении Павла Дурова.

Господин Дуров отметил, что математика учит полагаться на собственный ум, логически рассуждать, делить проблемы на части и решать их поэтапно. Эти навыки, по его мнению, необходимы для успешного ведения бизнеса.

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