Дуров посоветовал мечтающим о стартапах студентам сосредоточиться на математике

Основатель Telegram Павел Дуров призвал студентов уделять внимание математике, считая этот предмет важным для предпринимательства и управления проектами. В своем Telegram-канале он написал, что математика помогает развивать ключевые навыки для создания компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Дуров

Фото: Соцсети Павла Дурова Павел Дуров

Фото: Соцсети Павла Дурова

«Если вы ученик, выбирающий, на чем сосредоточиться, выбирайте математику»,— говорится в сообщении Павла Дурова.

Господин Дуров отметил, что математика учит полагаться на собственный ум, логически рассуждать, делить проблемы на части и решать их поэтапно. Эти навыки, по его мнению, необходимы для успешного ведения бизнеса.