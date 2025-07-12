Дуров посоветовал мечтающим о стартапах студентам сосредоточиться на математике
Основатель Telegram Павел Дуров призвал студентов уделять внимание математике, считая этот предмет важным для предпринимательства и управления проектами. В своем Telegram-канале он написал, что математика помогает развивать ключевые навыки для создания компаний.
Павел Дуров
Фото: Соцсети Павла Дурова
«Если вы ученик, выбирающий, на чем сосредоточиться, выбирайте математику»,— говорится в сообщении Павла Дурова.
Господин Дуров отметил, что математика учит полагаться на собственный ум, логически рассуждать, делить проблемы на части и решать их поэтапно. Эти навыки, по его мнению, необходимы для успешного ведения бизнеса.