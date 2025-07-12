В Медведевском районе Марий Эл в результате ДТП с участием двух автомобилей пострадали 3 несовершеннолетних пассажира. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Марий Эл в результате ДТП пострадали трое несовершеннолетних

Фото: Госавтоинспекция Республики Марий Эл В Марий Эл в результате ДТП пострадали трое несовершеннолетних

Фото: Госавтоинспекция Республики Марий Эл

По данным автоинспекции, водитель Lada Priora, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу Hyundai, двигавшемуся по главной дороге. В результате аварии в больницу доставлены все трое несовершеннолетних.

Влас Северин