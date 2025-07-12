В Самарской области руководитель полигона «Преображенка» уволен из-за прорыва дамбы

На полигоне «Преображенка» в Самарской области устранен пролив, вызванный частичным размытием дамбы водоема. Инцидент произошел 11 июля, и власти уверяют, что последствия быстро ликвидированы, а распространение воды предотвращено. Об этом сообщает областное минприроды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Водоем, который стал источником проблемы, входит в план рекультивации, который начнется после завершения эксплуатации полигона в конце 2025 или начале 2026 года. После этого объект будет исключен из схемы обращения с отходами.

Власти подчеркнули, что параметры воды на территории соответствуют нормам, и угрозы для окружающей среды нет. Руководитель предприятия уволен, и принимаются меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Георгий Портнов