Мотогонки, выставки «Олимпийский стиль» и «AI x Human: Новая эра дизайна»

Когда состоятся соревнования по спидвею на мотодроме ДОСААФ. Что увидеть на выставке «Олимпийский стиль. Как и в чем встречали Олимпиаду-80». Как экспозиция «AI x Human: Новая эра дизайна» раскрывает отношения человека и искусственного интеллекта. Эти и другие мероприятия в афише «Ъ-Сибирь».

12 июля (суббота)

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В Новосибирске на мотодроме ДОСААФ состоятся всероссийские соревнования по спидвею. Гонки пройдут на этой площадке уже в шестой раз. Соревнования состоятся 12 и 19 июля по двум дисциплинам: гонки на гаревой дорожке — класс 80 (первенство среди юниоров на мотоциклах начального уровня) и гонки на гаревой дорожке — класс 500 (финал командного чемпионата России по спидвею среди команд первой лиги). Начало в 15:00.

13 июля (воскресенье)

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В кинотеатре «Победа» пройдет показ документального фильма «Клод Моне: Магия воды и света». Картина представляет новый взгляд на творчество и жизнь французского художника. Зрители увидят коллекции парижских музеев «Орсе», «Оранжери» и «Мармоттан», где выставлены знаменитые полотна живописца, а также его усадьбу. Начало в 12:00.

14 июля (понедельник)

В Доме ученых СО РАН откроется выставочный проект «Галерея академиков "Мозжинки"». Выставку представит Сергей Крячков, руководитель лаборатории цифровой трансформации индустрии гостеприимства РАНХиГС, член экспертного совета Фонда развития малых исторических городов. «Мозжинка» — это поселок в Одинцовском районе Московской области, который был построен в 1947 году для действительных членов Академии наук СССР. Именно здесь академики Михаил Лаврентьев, Сергей Соболев и Сергей Христианович выступили с инициативой создать Сибирское отделение РАН. Начало в 18:00.

15 июля (вторник)

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В Новосибирской государственной филармонии на площадке Тихого дворика пройдет «Вечер джазовой и танцевальной музыки». На сцену выйдет биг-бэнд Владимира Толкачева. Музыканты исполнят композиции в стиле свинг, блюз, латина, рок-н-ролл, танго и вальс. Начало в 19:00.

16 июля (среда)

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В ЦК 19 проходит выставка «AI x Human: Новая эра дизайна». Ее авторы Полина Золотарева и Анастасия Мурашкина исследуют симбиоз человека и искусственного интеллекта в творчестве. «Наша задача — показать, что ИИ в искусстве — это не угроза и не игрушка, а новый способ мышления и выражения. Мы создаем пространство для диалога, где можно наглядно увидеть, как рождается искусство будущего»,— отмечают художницы. Начало в 12:00.

17 июля (четверг)

В Новосибирском государственному краеведческом музее откроется выставка «Олимпийский стиль. Как и в чем встречали Олимпиаду-80». Экспозиция включает одежду, сувенирную продукцию и предметы быта, созданные специально для Олимпиады на предприятиях СССР и Новосибирской области в частности. Среди экспонатов — уникальная коллекция тканей с олимпийской символикой из частной коллекции Максима Федотова. Начало в 12:00.

18 июля (пятница)

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В Новосибирском государственном художественном музее откроется выставка Юрия Третьякова «Колыванский самосад», приуроченная к его 65-летию. В своих работах художник изображает природные ландшафты мест, где он вырос. Одной из центральных работ является триптих «Колыванский самосад, или в поисках азиатских корней», который дал название выставочному проекту. Произведения художника находятся во многих государственных и частных музеях России, а также Китая, Киргизии, Германии, Франции, Финляндии, Бельгии, США. Начало в 12:00.