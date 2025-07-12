Глава СКР затребовал доклад по делу о конфликте мигрантов с семьей из Оренбуржья

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указания по делу о нападении на семью в селе Матвеевка Оренбургской области. Житель региона выразил недовольство в соцсетях, заявив о затягивании расследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Нападение произошло в январе. Группа лиц неславянской внешности, включая несовершеннолетних, преследовала заявителя и его семью. Конфликт перерос в драку, в ходе которой пострадали заявитель, его сестра, зять и восьмилетний племянник-инвалид.

Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК России по Оренбургской области Вячеславу Зудерману объяснить причины задержки в расследовании и ускорить процесс. Исполнение поручения будет контролироваться центральным аппаратом ведомства.

Георгий Портнов