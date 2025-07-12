Директора управляющей компании будут судить за плохое обслуживание дома

Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Перми завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего директора управляющей компании, обвиняемого в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

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По данным следствия, 13 января 2025 года в результате не надлежащего обслуживания управляющий компанией жилого дома, с крыши упал снег на ребенка 2019 года рождения. Ребенку был причинен тяжкий вред здоровью.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.