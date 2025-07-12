В Самарской области на трассе М-5 столкнулись две фуры, есть погибший

Смертельная авария произошла в Самарской области утром в субботу, 12 июля. Происшествие случилось в 5:44 (MSK+1) на трассе М-5 в Камышлинском районе. Об этом сообщает региональный Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Столкнулись два грузовика: Volvo и Fani. Один из них перевозил топливо. Водитель одной из машин погиб.

На место происшествия прибыли сотрудники пожарно-спасательной части №120, Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Пожарные отключили аккумуляторы автомобилей, чтобы избежать возгорания.

Георгий Портнов