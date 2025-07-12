Утильсбор проверяет на внимательность

Повышенный утильсбор могут начислить и новому, и старому владельцу авто. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФАС). Там уточнили, что налог начислят как продавцу, так и конечному покупателю машины, если первый владелец заплатил взнос при ввозе иномарки для личного пользования, а затем решил ее перепродать. В ведомстве сослались на соответствующий федеральный закон. При этом взимание утилизационного сбора и его пересмотр определяется правилами, утвержденными постановлением правительства от 2013 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Главное, не запутаться в этих правилах, отмечает бизнесмен и автоэксперт Ефим Зарудский: «Как будто бы в этой части ничего не поменялось. У меня этим занимаются сотрудники, отвечающие за параллельный импорт. Если человек, который ввез автомобиль на себя по льготному утильсбору и продал его раньше чем через год, то он обязан доплатить полный утильсбор.

Но с точки зрения реализации данной меры возникает риск у следующего покупателя в цепочке. Если предыдущий владелец продал машину раньше чем через год, но не оплатил утиль, то государству проще найти машину, чем человека, наложить имущественные ограничения на автомобиль, отменить электронный ПТС, аннулировать. Так работает механизм».

Правила утильсбора по коммерческой ставке повышают риски вторичных покупателей, считает автоюрист Лев Воропаев. По его словам, эта норма прежде всего — тест на внимательность: «Норма, согласно которой, платит конечный покупатель, была введена в 2023 году. Но ФАС все равно обращалась в суды по взысканию в случае нарушения установленных условий по оплате так называемого льготного утильсбора с того, кто ввозил. Скидка действует только для машин, попавших в Россию только для личного пользования.

В 2023 году произошли изменения, и фактически по действующим правилам платить должен именно тот, кто владеет на момент обнаружения недоплаты. Поэтому у таможенной службы всегда есть право выбора. Самым незащищенным лицом будет являться тот конечный покупатель, который не знал, что нарушен порядок уплаты утилизационного сбора. Он может в итоге остаться без машины, и еще должен будет государству его выплатить. На мой взгляд, это, конечно, несколько дискриминационная норма, ее надо как-то выправлять».

Льготный утильсбор за новый автомобиль составляет примерно 3,5 тыс. руб., за машину старше трех лет — больше 5 тыс. руб. При ввозе авто для перепродажи начисляется так называемый коммерческий утилизационный сбор в несколько сотен тысяч рублей.

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Леонид Пастернак