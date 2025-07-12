В Татарстане по нацпроекту восстановили 1,7 тысяч гектаров лесов

В Татарстане завершено лесовосстановление на 1,7 тыс. гектаров по национальному проекту. Об этом «Татар-информ» сообщил министр лесного хозяйства Равиль Кузюров.

Искусственное лесовосстановление провели на площади 1450 га. Комбинированное восстановление охватило 2 га, а естественное — 250 га. Сейчас продолжается естественное лесовосстановление, включающее минерализацию почвы и сохранение подроста при валке деревьев. В этом году реализация таких мероприятий планируется на общей площади 1098 га.

В рамках проекта также проводят заготовку семян лесных растений. В ближайшее время начнется сбор семян березы. С начала года собрано 640 кг семян хвойных пород, включая 533 кг сосны, 69 кг ели и 38 кг лиственницы. В планах заготовить 11 455 кг семян лесных растений.

Влас Северин