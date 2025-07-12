Лавров назвал «пустышкой» доклад группы мониторинга санкций ООН против КНДР
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал майский доклад Многосторонней группы мониторинга санкций (MSMT) «пустышкой». Об этом российский министр заявил на пресс-конференции в КНДР по итогам второго раунда стратегического диалога в формате Россия-КНДР.
Фото: Hasnoor Hussain / Reuters
В докладе, который MSMT опубликовала в конце мая, представлена информация о нарушениях и уклонении РФ и КНДР от санкционных мер ООН. Основное внимание уделено «незаконному военному сотрудничеству КНДР и России, включая поставки оружия и подготовку Россией военнослужащих КНДР».
«Этот доклад, как и сама деятельность этой созданной за пределами ООН группы, не более чем пустышка»,— сказал министр.
Он подчеркнул, что давать оценку действиям КНДР, России и кого бы то ни было еще, имеет право только Совбез ООН. По словам Сергея Лаврова, орган даже не был проинформирован о решениях MSMT.
Многосторонняя группа мониторинга санкций была создана в октябре 2024 года для мониторинга реализации санкционных мер ООН в отношении КНДР. Группа объясняет свою деятельность задачей по «устранению пробела в мониторинге, возникшего в результате роспуска Группы экспертов Комитета 1718 Совета Безопасности ООН в апреле 2024 года, который был вызван вето России в марте 2024 года». К группе присоединились Австралия, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Новая Зеландия, Республика Корея, Великобритания и США.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров находится с официальным визитом в КНДР. Он прибыл в северокорейский город Вонсан вечером 11 июня. Визит посвящен второму раунду стратегического диалога на уровне министров иностранных дел двух стран.