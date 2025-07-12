В Казани за сутки произошло 184 ДТП, 5 человек пострадали

За последние 24 часа на дорогах Казани зафиксировано 184 дорожно-транспортных происшествия. В пяти из них пострадали люди. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции города.

Сотрудники ГИБДД оформили 75 случаев через центры обработки ДТП и 32 аварии с материальным ущербом непосредственно на местах происшествий. В ходе рейдов правоохранители выявили 9 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и 4 случая вождения без соответствующих прав.

К административной ответственности привлечены 4 мотоциклиста и 3 пользователя электросамокатов. В территориальные отделы полиции доставлены 3 гражданина, подозреваемых в совершении преступлений.

Влас Северин