Установку 45 информационных стел в Перми оценили в 135 млн рублей

МАУК «Городской центр охраны памятников» повторно объявило конкурс на покупку и установку навигационных стел на территории Перми в рамках мероприятия по популяризации историко-культурного наследия города. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

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Как указано в техническом задании, стелы должны представлять собой сборные конструкции из сварного металлического каркаса, облицованные алюминиевым профилем и оснащенные информационными полноцветными 4К LCD панелями. Всего подрядчик должен изготовить и установить 45 стел на ул. Екатерининской, Ленина, Луначарского, Петропавловской, Пушкина, Сибирской, Комсомольском проспекте и др.

Максимальная цена контракта составляет 135 млн руб. Итоги конкурса подведут 5 августа.

Такая же закупка была выставлена на торги в конце июня, однако позже конкурс был отменен по техническим причинам. При этом в новой редакции максимальная цена контракта увеличилась на 3 млн руб.