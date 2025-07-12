Пермский медиаменеджер купил сельскую радиостанцию в Прикамье

«Радио Прикамье» (небольшая радиостанция в Пермском округе, известная как «Протасы FM») сменило владельца. Основательница проекта, бывшая корреспондент «Авторадио» Елена Гельфанд покинула пост директора и учредителя ООО «Мастер Марк» (на ООО оформлена лицензия на вещание). Новым учредителем стала Елена Шардакова, замдиректора телеканала «ВЕТТА» по рекламе. Сделка была закрыта еще в конце 2024 года.

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Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Елена Гельфанд

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Радиостанция «Прикамье» была основана около 10 лет назад Еленой Гельфанд и ее мужем Марком в поселке «Протасы». Вещает на диапазоне 94, 3 FM. Оно вещает не только в Протасах, но и в радиусе 30 км. от посёлка Протасы – вплоть до Нижних Муллов. Выручка ООО «Мастер Марк» в 2024 году 114 тыс руб. чистый убыток – 4 тыс. руб.