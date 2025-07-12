Лавров: участие КНДР в освобождении Курской области подтверждает боевое братство

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД КНДР Цой Сон Хи заявил, что участие северокорейских военнослужащих в освобождении Курской области подтверждает братский характер отношений Москвы и Пхеньяна.

«В ходе первого раунда наших стратегических переговоров вы охарактеризовали наш новый базовый стратегический договор как прочную основу непобедимого боевого братства. Эта ваша оценка получила зримое подтверждение в прямом практическом смысле ваших слов в Курской области»,— сказал Сергей Лавров.

Как добавил глава МИД России, военнослужащие из Северной Кореи вместе с российскими военнослужащими «ценой крови и даже жизни приблизили освобождение Курской области». Цой Сон Хи в свою очередь сказал, что Пхеньян будет «безоговорочно и неизменно поддерживать политику России по защите суверенитета».

Бои в Курской области продолжались с августа 2024 года по апрель 2025 года. После завершения операции Минобороны России подтвердило, что в ней участвовали в том числе северокорейские войска.