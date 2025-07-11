Курс доллара. Прогноз на 14–18 июля

Илья Федоров,

главный экономист Спроса на валюту нет Риски введения новых санкций в отношении России со стороны США привели к распродаже валютной подушки компаний на внешнем контуре — в рублях и ставка 20%, и деньги не пропадут. На валютном рынке ликвидности мало, потому продавить курс можно незначительными суммами. Банк России опубликовал данные о покупках валюты в июне. Спрос на валюту в первый месяц лета остался на уровне мая — $20 млрд против в среднем $35 млрд во второй половине прошлого года. Спроса на валюту нет, пока ставки в экономике будут сохраняться высокими. Материальное ослабление рубля, по нашим оценкам, начнется осенью, когда ключевая ставка снизится до 15–16%. А на будущей неделе доллар останется в узком коридоре 78–80, если санкции, о которых предположительно объявит Дональд Трамп, окажутся несущественными. В противном случае можем увидеть повышение волатильности и разрыв курса на внутреннем и внешнем контурах.

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков Национальную валюту продолжает поддерживать спрос на рублевые активы На следующей неделе ожидаем стабильной ситуации на валютном рынке. Курс рубля в последнее время не реагирует на рост геополитических рисков и динамику цен на нефть. При этом национальную валюту продолжает поддерживать спрос на рублевые активы. Это удерживает рубль под локальными максимумами, однако этой поддержки на данный момент недостаточно для смещения курса на более высокие уровни. Ожидаем, что на предстоящей неделе курс рубля продолжит движение в диапазоне 10,8–11,3 руб./CNY, тяготея к его нижней границе. Ближе к концу месяца рубль получит дополнительную поддержку в виде активизации продаж экспортеров в преддверии пика налоговых выплат.

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Национальная валюта останется в диапазоне 77–79 руб./$ Рубль сохраняет устойчивость в соответствии с нашими ожиданиями. Несмотря на выход на плато в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики, ставки в экономике остаются высокими и привлекательными для сбережений. А также кредитные ставки остаются высокими и заградительными для потребителей, что сдерживает спрос на валюту со стороны импортеров. Таким образом, формируется профицит предложения при слабом спросе, что поддерживает рубль. Мы ожидаем, что национальная валюта останется в диапазоне 77–79 руб./$ в перспективе недели.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках В фокусе — анонсируемое на начало недели администрацией президента США заявление по РФ Рубль незначительно укрепился. Резкое снижение курса доллара под конец рабочей недели было, скорее, вызвано краткосрочными техническими факторами. Между тем не на стороне российского рубля может оказаться свежая статистика Федеральной таможенной службы, которая показала снижение объемов внешней торговли за пять месяцев текущего 2025 года относительно прошлого года. Добавляет неопределенности мировому рынку очередной виток повышения тарифной активности в политике президента США Дональда Трампа. На стороне доллара могут оказаться данные по американскому рынку труда, которые показали снижение числа первичных заявок за пособиями по безработице. В фокусе — анонсируемое на начало недели администрацией президента США заявление по РФ, которое может добавить волатильности валютным курсам.